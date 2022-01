Serviço ocorre em diversos pontos, mas está sendo intensificado nesta manhã nas avenidas Amaral Peixoto e Getúlio Vargas, além de trechos dos bairros Sessenta e Retiro

Equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão nas ruas nesta quinta-feira (20), realizando a limpeza e desinfecção das ruas atingidas por alagamentos registrados na tarde de quarta-feira (19). O serviço ocorre em diversos pontos, mas está sendo intensificado nesta manhã nas avenidas Amaral Peixoto e Getúlio Vargas, além de trechos dos bairros Sessenta e Retiro.

As equipes, junto da Defesa Civil, também atendem a demais ocorrências. Foram registrados 84 pontos de quedas de árvores e galhos, das quais quatro estavam obstruindo as vias.

Os ralos e bueiros da Avenida Amaral Peixoto estão passando por um novo processo de desobstrução. A prefeitura realizou há dois meses uma limpeza em toda a faixa de captação e escoamento das águas pluviais ao longo da Avenida Getúlio Vargas e região central.

Segundo a Defesa Civil, foi registrado um volume de 48 milímetros (sendo o pico ocorrido por volta das 16h15, com 22 milímetros de chuva), principalmente na altura da Rodovia Tancredo Neves, no bairro São Geraldo.

O coordenador do órgão, Rubens Siqueira, classificou o temporal como “atípico”, visto que o volume de chuva ficou concentrado sobre uma região, a do bairro São Geraldo, fazendo com que as águas descessem para a Avenida Amaral Peixoto, provocando o alagamento. Apesar dos transtornos, não houve vítimas e a Defesa Civil segue em alerta e monitorando situações de risco.