Homem e mulher são presos com crack e cocaína em Barra Mansa

Um homem, de 28 anos, e uma jovem, de 19, foram presos na noite de quarta-feira (19) por suspeita de tráfico de drogas em Barra Mansa. A prisão ocorreu no apartamento em que os dois residem, no bairro Santa Maria III.

Os agentes receberam informações de que a mulher estava na Rua Luiz Fernandes de Castro vendendo drogas. Ao se aproximarem, os policiais viram a suspeita caminhando pela rua e realizaram a abordagem. Com ela, foram apreendidos 46 pinos de cocaína e um caderno de anotações do tráfico de drogas, contendo informações de como funciona toda a distribuição dos entorpecentes.

Os policiais então questionaram a suspeita, perguntando se havia mais drogas com ela. A mulher negou e convidou os agentes até o seu apartamento, que fica nas proximidades de onde foi abordada. Quando chegaram ao local, a suspeita disse aos agentes que “perdeu”, e contou onde escondia o restante do material, encontrado atrás da porta de um dos quartos.

Os policiais apreenderam no total 256 pedras de crack, 298 pinos de cocaína, uma embalagem e um caderno com anotações do tráfico. Quando os policiais estavam saindo com a jovem levando-a para a delegacia, o homem apareceu, dizendo que o material era seu e que a mulher estava apenas fazendo uma entrega a pedido dele. No entanto, a própria suspeita negou a informação, dizendo que o material era dela.

Os dois foram levados para a delegacia, onde foram autuados pelo crime. Os celulares dos suspeitos também ficaram apreendidos. (Foto: PM/Divulgação) Por: Felipe Cury