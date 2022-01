Homem é preso por divulgar fotos íntimas da namorada nas redes sociais

Um homem, de 33 anos, foi preso no início da tarde desta quinta-feira, por divulgar fotos íntimas da ex-namorada nas redes sociais, após o fim do relacionamento. O homem foi preso por policiais civis no bairro Parque Santana, em Barra do Piraí.

“Ele não aceitou o fim do relacionamento e passou a perseguir e chantagear a ex-namorada. Disse à vítima que, caso não reatasse o relacionamento, teria suas fotos íntimas divulgadas na internet”, confirmou o delegado Rodolfo Atala. Segundo ele, a mulher procurou a delegacia depois que a fotos foram divulgadas.

O suspeito foi enquadrado nos crimes de ameaça, perseguição, causar dano emocional e divulgação das fotos sem consentimento da vítima. “Ele está sujeito a uma pena que ultrapassa 10 anos”, ressaltou Atala. (Foto: Polícia Civil|)