Hospital do Retiro tem novo laboratório de análises clínicas

Local possibilitará oferta de exames interfaceados, dando maior agilidade e segurança nos resultados

O Hospital Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro, segue com processo de ampliação e modernização. Nesta semana, um novo laboratório de análises clínicas com equipamentos de última geração foi implantado na unidade médica, possibilitando oferecer exames interfaceados, dando maior agilidade e segurança nos resultados.

O laboratório é administrado pela Biomega, uma empresa com certificação ONA (Organização Nacional de Acreditação), seguindo protocolos técnicos de alto padrão de qualidade e confiabilidade. São oferecidos exames de hematologia, bioquímica, urinálise, microbiologia, imuno-hematologia e parasitologia.

A diretora geral Márcia Cury ressaltou que essa é mais uma conquista para a população de Volta Redonda, permitindo acesso a uma saúde pública de qualidade.

“Assim que assumimos o governo, praticamente não tinha laboratório, era realizado apenas exame de urina. Com o passar dos meses, conseguimos implantar a gasometria, hematologia e pré-análise da microbiologia. E estávamos levando as amostras para o laboratório central. Agora poderemos realizar todos os exames dentro do hospital, com equipamentos de alta tecnologia. Aproveito a oportunidade para agradecer a secretária de Saúde Maria da Conceição e o prefeito Neto, por mais esse avanço”, destacou Márcia.

O que é interfaceamento laboratorial?

O interfaceamento é uma tecnologia que permite uma comunicação mais rápida no laboratório entre todo o processo de realização do exame, desde o agendamento, passando pela análise dos testes até a entrega dos resultados.

No momento que a requisição de um determinado exame é cadastrado no sistema, ele já aparecerá em uma lista para ser enviado ao aparelho que realizará o teste. Quando for concluído, ele é automaticamente enviado para a próxima etapa do processo, onde é analisado e entregue ao paciente. Fotos: Divulgação/Secom PMVR