Um adolescente de 16 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi apreendido após sofrer um acidente durante uma tentativa de abordagem, na noite de quarta-feira (19) em Volta Redonda. Ele estava em uma moto com outro suspeito na Rua C-1, no bairro Mariana Torres. O veículo bateu em uma cerca e os dois caíram no chão.

Segundo a PM, um deles jogou uma mochila no chão antes da moto atingir a cerca. Após caírem, os dois se levantaram e mesmo lesionados correram, mas um deles foi alcançado, enquanto o outro conseguiu escapar. Após ser abordado, os agentes acionaram os bombeiros para prestarem os primeiros socorros ao suspeito. Ele foi atendido e levado ao Hospital São João Batista. Não há informações sobre o seu quadro de saúde.

Com ele, durante revista pessoa, nada de ilícito foi encontrado, mas dentro da mochila atirada no chão foram apreendidos 38 pinos de cocaína, 34 sacolés de crack, 27 sacolés de maconha e 18 trouxinhas contendo crack e maconha. Também dentro da mochila os policiais encontraram um celular, um rádio transmissor e R$ 20. A moto Honda CG 2008 também foi apreendida. Ela estava sem as placas.

Embaixo da moto, os agentes ainda encontraram um pedaço de maconha picado. Os PMs acionaram a Guarda Municipal que constatou no sistema que a moto não possuía registro de roubo ou de furto. O fato foi registrado na delegacia de Volta Redonda. O menor estava internado sob custódia na unidade médica no momento desta publicação. (Foto: PM/Divulgação) – Informação e matéria: Felipe Cury