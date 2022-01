Moradores das ruas Jofre Catapreta, no bairro Colina e Rua 330, no bairro Monte Castelo estão sofrendo ainda com os problemas ocasionados pelas chuvas da quarta-feira. Nas duas ruas houve queda de árvore.

Na Colina, uma árvore caiu em cima de um veículo Astra. No Monte Castelo outra árvore caiu em cima de outro veículo. Moradores resolveram se unir e os troncos e galhos foram cortados.

Eles estão pedindo a presença da prefeitura para a retirada dos galhos e troncos que estão atrapalhando a circulação de carros e pedestres. Além disso, está faltando energia elétrica, pois os galhos caíram sobres os fios.