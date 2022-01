Morre no Rio a cantora Elza Soares, aos 91 anos

Relembre homenagens feitas à artista quando completou 90 anos

Nesta quinta-feira (20), o Brasil perdeu um dois maiores nomes da música brasileira: a cantora Elza Soares. Ela faleceu de causas naturais, aos 91 anos.

Nascida em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, Elza iniciou a carreira na década de 1950. Ícone musical, ela foi considerada a cantora brasileira do milênio, pela BBC de Londres.

Ao completar 90 anos em 23 de junho de 2020, Elza Soares foi homenageada nos programas Viva Maria e Rádio Sociedade.

SUCESSOS

Além de interpretar sucessos – como “Devagar com a louça”, “Se acaso você chegasse”, “Vem morar comigo”, “Quero morrer no carnaval” – ela revela curiosidades e mergulha em sua rica história de vida com delicadeza. Espontânea, a cantora fala de coração aberto sobre infância, família e o início da carreira em Buenos Aires. Relembra até o cômico episódio em que fez uma feijoada para o Mané Garrincha em um hotel de Madri.

Certa vez, Elza teve de explicar sua aptidão para o samba. “Uma vez me perguntaram como aprendi a cantar samba. Aprendi a cantar samba com lata d’água na cabeça e filho na barriga porque eu fui mãe aos 12 anos”, afirma com seu timbre inconfundível.

“Cada vez que eu pegava a lata, eu dava um gemido com a voz rouca. Um dia eu sismei que isso dava um suingue, e deu soul“, recorda-se a artista, sobre a estranheza que a rouquidão característica de sua voz causava, na época.

