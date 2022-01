Policiais militares apreendem homem com espingarda, em Valença

Policiais militares receberam denúncia no final da tarde de quarta-feira, por volta das 17h50min, sobre um suspeito que teria recebido uma carga de drogas em sua residência localizada na RJ-145, no bairro São Francisco, em Valença (RJ).

Policiais militares fizeram contato com o suspeito, de 48 anos, que negou possuir drogas na residência. A entrada no imóvel foi autorizada aos agentes. As drogas não foram encontradas. No quarto do suspeito os policiais apreenderam uma espingarda calibre 36, uma munição do mesmo calibre, duas munições calibre 44 e 33 munições calibre 22.

Conduzido à delegacia de Polícia de Valença, foi estipulada uma fiança de R$400. Após ser ouvido foi liberado em seguida e responderá em liberdade.