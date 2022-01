Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no início da madrugada desta quinta-feira, por volta de 00h30min, um homem de 26 anos, conduzindo um Renault/Logan com placa de São Paulo (SP), na Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

O veículo foi parado durante fiscalização de combate ao narcotráfico. Durante a abordagem foi observado que o suspeito apresentava nervosismo e informações desconexas sobre o motivo da viagem. Foi feita revista no interior do veículo, onde foram encontrados escondidos em um fundo falso 15 tabletes de cocaína (aproximadamente 15 kg no total), uma porção de cerca de 100 gramas de haxixe e três pinos contendo skunk.

O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. O suspeito alegou que receberia R$ 20 mil para transportar a droga da cidade de Santos (SP) até Vila Velha (ES). O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Piraí.