Vacinação contra a Covid-19 será retomada na segunda-feira, 24

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa informa que nesta sexta-feira, 21, não será realizada a vacinação contra a Covid-19 nas UBS. O serviço será retomado na segunda-feira, 24, às 9 horas, quando serão vacinados com a primeira dose pessoas a partir de 12 anos, a segunda dose previamente agendada e a terceira dose para maiores de 18 anos que tomaram a D2 até o dia 23/09/21. Já a quarta dose será administrada apenas em imunossuprimidos maiores de 18 anos que tenham tomado a D3 até o dia 23/09/21.

O horário de vacinação nas UBS vai até às 16 horas, exceto na USB Ano Bom, onde o procedimento se estende até às 20 horas. Para ser vacinado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado (nominal ou em nome dos pais) ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a D4 é imprescindível também a apresentação do laudo médico e o comprovante das outras doses.

DOSE PEDIÁTRICA – A aplicação da primeira dose pediátrica será administrada em crianças com idade entre 05 e 11 anos com comorbidades laudadas e deficiências permanentes. Meninas com 11 anos de idade, nascidas entre janeiro e junho também serão vacinadas neste dia.

As vacinas serão aplicadas até às 16 horas, nas seguintes UBS: São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Paraíso de Cima, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia, Vila Independência, Clínica da Família..

Para serem imunizadas as crianças precisam estar acompanhadas de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência do responsável.