Medida adotada é devido ao surto de Covid-19 pela variante Ômicron

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, decidiu suspender temporariamente as visitas aos pacientes internados nos Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, Santa Casa de Resende e no Hospital Municipal Veterinário, a partir desta sexta-feira, dia 21.

A medida foi adotada pela gestão municipal devido ao surto da Covid-19 pela variante Ômicron. A suspensão das visitas é uma recomendação da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e não envolve os pacientes com direito a acompanhantes (crianças, idosos e pessoas com deficiências e/ou transtornos mentais).

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, ressalta que para o Hospital Municipal de Emergência de Resende e a Santa Casa, as visitas virtuais poderão acontecer com o familiar de referência, pelo menos duas vezes por semana.

-Esta medida é uma forma de garantir a segurança e saúde dos pacientes internados, que geralmente ficam com a imunidade comprometida, e também dos familiares. As visitas virtuais acontecerão neste período e os psicólogos e assistentes sociais do Hospital de Emergência e da Santa Casa vão manter as famílias informadas. Reforçamos também que essas medidas de suspensão de visitas, devem durar pelo menos 15 dias, podendo ser prorrogadas. Além disso, devido ao aumento dos casos gripais, pedimos novamente paciência aos munícipes que buscam atendimentos nas unidades e também pedimos que procurem o hospital apenas quando apresentarem sintomas gripais – disse Tande Vieira.

Visitas suspensas no Hospital Veterinário

A Prefeitura de Resende também decidiu suspender temporariamente a visitação de animais internados no Hospital Municipal Veterinário, a partir desta sexta-feira, dia 21. As medidas devem durar pelo menos 15 dias, podendo ser prorrogadas.

Informações sobre os pacientes internados no Hospital Veterinário podem ser obtidas, neste período, pelo telefone: 3354-3536, das 15h às 17h.