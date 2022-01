Parlamentar protocolou documento na Alerj pedindo recapeamento asfástico da RJ-155; e em visita a Angra dos Reis acompanhou início dos reparos executados pelo DER

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) protocolou nesta semana na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) documento, a ser encaminhado ao governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, pedindo o recapeamento asfáltico da RJ-155 Rodovia Engenheiro Saturnino Braga. Com quase 80 quilômetros de extensão, a rodovia é a principal ligação entre o Sul Fluminense e a Costa Verde, além de garantir acesso ao município de Rio Claro.

“A RJ-155 é fundamental para o escoamento de pescado para a região do Médio Paraíba e para turismo no sentido inverso. Além disso, recebe fluxo diário de trabalhadores nos dois sentidos e faz parte do plano emergencial de escoamento em caso de acidente na Usina Nuclear de Angra dos Reis”, citou Jari, lembrando que a rodovia foi muito afetada pelas fortes chuvas no início deste mês de janeiro.

Nesta quinta-feira, dia 20, Jari esteve em Angra dos Reis e no caminho pode observar que o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) iniciou os reparos na RJ-155. “Passando pela rodovia pude ver que ela ainda está muito castigada devido as últimas chuvas. Nesta semana solicitei o recapeamento asfáltico do local. Mas fiquei satisfeito em saber que o DER já está atuando na manutenção do local”, disse o deputado.

População agradece Jari por pedido de melhorias na sinalização da Rodovia do Contorno

O deputado estadual Jari realizou na manhã desta sexta-feira, dia 21, mais uma edição do “Deputado na sua Cidade” em Volta Redonda. Desta vez, ele conversou com as pessoas no bairro Aterrado e observou a repercussão positiva quanto ao pedido ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) no Estado do Rio para promover melhorias na sinalização da Rodovia do Contorno.

André Luiz dos Santos é aposentado e morador do Jardim Paraíba. Ele afirmou que acompanha a luta de Jari por mais segurança na Rodovia do Contorno desde quando era vereador de Volta Redonda. “Tenho certeza que, como deputado estadual, vai conseguir que o Dnit melhore a sinalização na via, evitando acidentes. A Rodovia do Contorno é de grande importância, principalmente para Volta Redonda, e não pode se tornar palco de acidentes constantes e até morte. Parabéns pela iniciativa Jari”, falou.

Na próxima semana, o “Deputado na sua Cidade” estará no municípios de Valença. A tenda do projeto será montada na Rua dos Mineiros, na sexta-feira, dia 28, das 8h às 12h. Na segunda-feira, dia 31, Jari vai conversas com moradores de Vassouras. O deputado e sua equipe estarão na Praça Barão de Campo Belo, também das 8h ao meio-dia.