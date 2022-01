Homem foi detido por populares e os agentes encaminharam à 93ª DP

No final da tarde dessa quinta-feira, 20, a inspetora Teixeira e o guarda municipal Carvalho estavam em ronda de rotina pela Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro São Geraldo , quando tiveram a atenção voltada para um tumulto em frente ao Shopping Park Sul, próximo a um ponto de ônibus.

De imediato, os guardas desceram da viatura e verificaram que havia um homem, de 25 anos e morador do bairro São Sebastião, sentado no chão, após ter sido contido por populares. De acordo com os GMs, ele e outro homem haviam acabado de assaltar um rapaz de 21 anos, se passando por compradores de um aparelho celular que havia sido anunciado na internet pela vítima.

De acordo com a inspetora Teixeira, “as pessoas que estavam nas imediações informaram que viram os homens rendendo a vítima com uma arma, e que pagaram o aparelho, saindo correndo em seguida”, contou, acrescentando que um deles foi detido pelos cidadãos que estavam no ponto de ônibus e o outro conseguiu fugir.

Os guardas municipais encaminharam o homem à 93ª DP (Delegacia de Polícia), onde foram tomadas as medidas cabíveis. Foi encontrado com ele um aparelho celular branco, com a tela quebrada, mas a arma não foi localizada. O comandante interino da Guarda Municipal (GMVR), inspetor Silvano de Paula, informou ainda que este fato “foi isolado e pontual, pois não há incidência de assaltos naquele local, que é constantemente monitorado pelos agentes da GMVR”, destacou.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que “o nosso principal foco é tornar a Guarda Municipal cada vez mais participativa na segurança pública, para que possa estar justamente onde o cidadão precisa. Parabenizo a ação rápida e o profissionalismo dos guardas envolvidos na ocorrência e que esse tipo de desempenho seja cada vez mais comum, não só na prisão, mas no zelo com a cidade, pois a GMVR sempre foi referência na segurança da cidade”, enalteceu.