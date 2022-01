Policiais militares detiveram dois homens, na manhã desta sexta-feira, com quase 5 mil pinos de cocaína, em uma casa da Rua Araruama, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Um Citroën que estava na residência também foi apreendido. Segundo informações dos agentes, um dos suspeitos é gerente do tráfico no bairro e estaria usando a residência como depósito de drogas. No imóvel, estava a dupla, assim como todo material.

Foram apreendidos 4.992 pinos de cocaína, um tablete de maconha (1kg), 480 trouxinhas da mesma droga, três facas, dois rádios comunicadores, duas balanças de precisão, dois celulares, um caderno com anotações do tráfico, além de material para embalar drogas. A dupla e todo o material foram levados para a delegacia, onde o caso estava sendo registrado.