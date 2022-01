Início da segunda etapa de vacinação contra Covid-19 para crianças tem início segunda-feira. Serão vacinadas prioritariamente crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente

Dando prosseguimento à vacinação infantil contra Covid-19, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Paraíba do Sul dá início à segunda fase a partir de segunda-feira, 24/1. Nesse momento, a ênfase é para crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente. A vacinação acontecerá no Colégio Cenecista Sul Paraibano (CENEC), das 8h às 12h.

Para a vacinação, os responsáveis deverão levar os seguintes documentos da criança: laudo médico que comprove a condição, CPF (preferencialmente) ou cartão SUS atualizado, RG ou certidão de nascimento. O responsável também deverá estar com seu documento de identificação.

São consideradas Deficiências Permanentes aquelas que causem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Este grupo inclui pessoas com:

Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas. Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo. Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos. Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

A Secretaria de Saúde informa ainda que a repescagem continua para as crianças com comorbidade da primeira fase e que ainda não foram vacinadas. Para mais informações, procure a UBS do seu bairro.