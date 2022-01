Lançada em outubro do ano passado, logo após a criação da pasta, iniciativa prevê visitas semanais às comunidades em Volta Redonda

A Secretaria da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda (SMPD) retomou o projeto “Secretaria Itinerante” na tarde desta quinta-feira, 20. Na primeira edição de 2022, o secretário da pasta, pastor Washington Uchôa, e sua equipe conversaram com os moradores do bairro São Sebastião. O encontro foi no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), na Via B9, nº 310. Entre os assuntos abordados estiveram a acessibilidade no transporte público e aquisição de equipamentos como camas hospitalares, muletas e cadeiras de rodas.

De acordo com pastor Washington, os moradores do São Sebastião informaram que os ônibus que circulam pelo bairro não possuem elevador para cadeirantes ou não estão funcionando. “Vou encaminhar a denúncia à Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) para que façam a fiscalização”, disse.

O secretário ainda afirmou que entre os equipamentos solicitados pela população do São Sebastião estão camas hospitalares para Pessoas com Deficiência (PCDs) e pacientes acamados. “Em conversa com o prefeito Neto, informei que há unidades deste tipo de cama em depósitos da prefeitura. Então, vamos ver a possibilidade de incluir a recuperação destes móveis no programa ‘Recuperando a Casa’, que tem feito este trabalho sob coordenação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e colocar à disposição da população”, falou o pastor Washington.

O projeto “Secretaria Itinerante” foi lançado em outubro do ano passado com objetivo de divulgar o trabalho da secretaria, criada em 2021, e fazer o cadastramento do público-alvo, levando o atendimento para as pessoas que têm dificuldade em acessar a sede, no Aterrado. As visitas à comunidade permitem à equipe da SMPD conhecer de perto a realidade das pessoas com deficiência e suas demandas para o Poder Público. Os bairros Vila Brasília, Belo Horizonte, Santa Cruz, Açude e Água Limpa foram alguns dos beneficiados.

A sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) fica na Rua 17 de Julho, número 20, no Aterrado. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. O contato pode ser feito também por telefone: (24) 3339-9031 ou pelo e-mail: smpd@voltaredonda.rj.gov.br. Secom/PMVR

Fotos de divulgação