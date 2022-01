Policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda) apreenderam drogas e detiveram suspeitos no fim da noite de sexta-feira (21) em Volta Redonda e Pinheiral. Em Volta Redonda, a ação ocorreu no Ingá 2, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, e terminou com a apreensão de quase 2 kg de maconha e cerca de meio quilo de cocaína, além de dois suspeitos presos.

Os policiais receberam informação de que um carro de aplicativo teria deixado uma mulher no condomínio e que em seguida ela teria sido levada por traficantes para uma área de mata. As guarnições foram até o local e vários suspeitos correram para dentro do bloco M e entraram dentro de um apartamento. Os policiais fizeram cerco e entraram no apartamento, encontrando quatro suspeitos e duas mochilas com entorpecentes. A mulher relatada na denúncia não foi localizada.

Dentro das mochilas foram encontrados 632 pedaços de maconha (1,8 kg), 606 pinos de cocaína (363 gramas), sete rádios transmissores e duas bases. Todos foram levados para a delegacia, mas somente dois permaneceram presos e irão responder por tráfico e associação. Os outros dois foram ouvidos e liberados.

Já em Pinheiral, a ação ocorreu na Rua 9 de Novembro, próximo à um bar, no bairro Parque Maíra, e terminou com um jovem de 22 anos preso por tráfico. Os agentes chegaram até o suspeito após informações de que ele estaria vendendo drogas no local. Com o rapaz os agentes encontraram 64 pinos de cocaína, 29 trouxinhas de maconha e um celular.