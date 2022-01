Policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um casal, o suspeito de 18 anos, e uma adolescente de 14 anos, na Rua 7, no bairro Nova Conquista, em Itatiaia.

O suspeito jogou algo no chão quando percebeu que os agentes estariam caminhando em sua direção para fazer a abordagem. Com o suspeito foram encontrados seis pinos de cocaína. No quintal da residência os agentes apreenderam R$380.

Sua companheira, de 14 anos, não soube comprovar a origem do dinheiro. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, onde o jovem vai responder por tráfico de drogas e estupro de vulnerável.