Parceria entre secretaria de Cultura e Academia Volta-redondense de Letras vai selecionar obras literárias para ocupação de pontos de ônibus e espaços públicos da cidade

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda e a Academia Volta-redondense de Letras (AVL) firmaram parceria para a implantação do projeto “Poesia e Ponto”, que tem como objetivo principal espalhar poesia pelas ruas da cidade e dar continuidade à proposta de democratização da cultura, que desde o ano passado vem sendo aplicada no município. As obras para participar do projeto serão selecionadas entre escritores nascidos ou residentes em Volta Redonda, por meio de edital lançado pela AVL, nesta quarta-feira, 19. Os interessados devem acessar o site www.avl.org.br e as inscrições poderão ser feitas até o dia 5 de março de 2022.

Os trabalhos escolhidos pela Academia Volta-redondense de Letras serão entregues à equipe da Secretaria Municipal de Cultura, que será responsável pela impressão, produção de arte e divulgação das obras. A princípio, os textos vão ocupar as placas laterais dos pontos de ônibus, mas o projeto pode se estender para outros equipamentos públicos da nossa cidade como as praças de lazer.

O secretário de Cultura, Anderson de Souza, reforça que a parceria inédita com a AVL garante o acesso e a democratização da cultura em diversos aspectos. “O ‘Poesia e Ponto’ marca o início de muita coisa boa que estamos preparando para esse ano. Levar poesia a todos os cantos da cidade é uma proposta que existe desde o início do ano passado, e que agora se tornou realidade. Acreditamos que assim estamos levando mensagens positivas à população”, falou.

Segundo José Huguenin, que é membro da diretoria da AVL, essa parceria é muito importante para que a cidade conheça os seus autores e o potencial literário que temos. “Além de divulgar as obras, a parceria com a secretaria garante o acesso da nossa população à cultura”. Aline Brasil, também da diretoria da AVL ressalta: “esse edital e essa parceria é um orgulho para AVL e para Volta Redonda”. Foto: divulgação