O Saae de Volta Redonda informa que o abastecimento de água foi restabelecido nos bairros Nova Primavera e Parque do Contorno. Os trabalhos para normalizar a distribuição foram concluídos por volta das 21h30 desta sexta-feira, dia 21.

A interrupção foi causada por um deslizamento de terra que afetou a rede de 300 mm que abastece os bairros. A área é de difícil acesso e com grande perigo de desmoronamento. O local também foi alvo da ação de vândalos, que fecharam o registro, retiraram a tampa do reservatório e ainda depredaram os sensores do nível de água.

A previsão é que até o fim deste sábado, dia 22, o fornecimento de água a todas as casas das localidades deve ser normalizado.

O Saae-VR pede aos moradores que, caso vejam a presença de estranhos no local, acione a Guarda Municipal através do número 153.