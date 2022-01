Um suspeito morreu durante uma troca de tiros com policiais militares na tarde deste sábado na Rua Natal, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Policiais foram até o local e foram recebidos à tiros. Houve revide e um suspeito foi atingido. Os agentes solicitaram a presença de uma ambulância, mas quando os bombeiros chegaram o suspeito já estava sem vida.

Uma arma de fogo foi apreendida. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.