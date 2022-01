Nova subestação de energia elétrica vai garantir o bem estar de alunos e profissionais na unidade escolar e no Teatro Maestro Franklin de Carvalho

Os mais de 1,3 mil alunos do Colégio Getúlio Vargas, unidade da FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda, no bairro Laranjal, vão encontrar as cerca de 20 salas de aulas climatizadas no retorno às aulas presenciais para o ano letivo de 2022. Os profissionais também foram beneficiados com o sistema nas três salas da administração escolar. A melhoria foi possível graças à construção de nova subestação de energia elétrica, que também atende o Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, anexo à unidade. Os profissionais da Educação retornam dia dois de fevereiro e os alunos no dia seguinte.

O diretor adjunto do colégio, professor Alessandro Carra Vieira, destacou que a climatização da escola contribui para que os estudantes possam avançar no aprendizado, aumentando o rendimento escolar. “Os meses de fevereiro e março apresentam as temperaturas mais altas. Mas neste ano, na volta às aulas os alunos vão encontrar um ambiente agradável e mais confortável com as salas climatizadas. O que gera mais concentração no aprendizado”, reforçou, acrescentando que o benefício é revertido aos professores. “Numa sala climatizada, o professor pode desenvolver melhor seu trabalho”, enfatizou o professor.

Para alimentar o ar condicionado central do Colégio Getúlio Vargas, uma nova subestação de energia elétrica foi construída na unidade. A ação atende exigência do Ministério Público Estadual e investimentos previstos no Plano Plurianual do Município para os próximos quatro anos da administração pública. O investimento inicial foi de R$ 626.123,35. Os recursos aplicados são do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação).

A nova subestação está pronta aguardando os serviços da Light, concessionária de energia, para ser ligada nesta semana. Todas as 23 salas de aulas e da administração estarão climatizadas. No ano passado, 1.356 alunos estudaram na escola, que faz parte da rede de ensino da FEVRE, junto com quatro unidades escolares e duas outras unidades de ensino não regular. O Colégio Getúlio Vargas será a terceira unidade de ensino da fundação a ganhar climatização nas salas de aulas. As outras duas já climatizadas são os colégios Themis de Almeida Vieira, no Conforto, e o Delce Horta Delgado, no Aterrado.

O Getúlio Vargas recebe estudantes para cursar do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, abriga três turmas do ensino médio e curso de enfermagem numa parceria com a FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica), instituição pública subordinada à Secretaria Estadual de Ciências e Tecnologia. Além de abrigar a sede da FEVRE, hoje presidida pela por Terezinha Gonçalves, a Tetê, que também é a Secretária Municipal de Educação. Secom/PMVR

Fotos de divulgação