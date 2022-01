Indústrias poderão pagar IPTU 2022 com desconto em Volta Redonda

Benefício será para quem escolher pagamento em cota única, com vencimento no dia 18 de fevereiro

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), está entregando os quase 300 carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2022 para as indústrias do município. Quem pagar em cota única terá desconto de 8%. A previsão é que sejam arrecadados mais de R$ 57 milhões para os cofres públicos.

“Essa arrecadação ajuda e muito a prefeitura a promover os investimentos no município. O IPTU está nas obras de melhorias, na educação, na saúde e na limpeza, por exemplo. O município conta muito com essa arrecadação para realizar e aprimorar seus trabalhos”, afirmou a diretora do Departamento de Impostos Imobiliário da SMF, Gabriela Borges Pereira Cerqueira.

Para aproveitar o desconto, os interessados deverão pagar a cota única até o dia 18 de fevereiro. Quem escolher o pagamento parcelado, terá disponível o parcelamento em seis cotas, com a primeira a vencer também no dia 18 de fevereiro. As indústrias que não tenham recebido o carnê, pode retirá-lo pela internet, através do site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br), clicando no link “IPTU, Cosip, Taxas e Permissão de uso”.

De acordo com a SMF, a maior contribuição do IPTU das indústrias é da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), com aproximadamente R$ 55 milhões. Quem não está em dia com o pagamento do IPTU, pode procurar a prefeitura para a regularização dos débitos.