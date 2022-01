Policiais civis da 89ª DP, comandados pelo delegado Dr. Rodolfo Atala prenderam na tarde deste domingo, um empresário, de 43 anos, com revólveres no bairro Muqueca, em Barra do Piraí. Os agentes da delegacia de Barra do Piraí foram procurados por vítimas amedrontadas e foram informados que o homem estaria ameaçando pessoas com o emprego de arma de fogo.

Diante das denúncias, foram solicitados à Justiça dois mandados de busca e apreensão em uma residência e numa loja. Neste domingo, (23) os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão e o homem foi preso em flagrante.

Com o suspeito foram apreendidos dois revólveres, munições de diversos calibres, inclusive 12 e 44.

Uma das armas, um revólver calibre 38, estava com a numeração de série raspada. O criminoso esta sujeito a uma pena de até 6 anos de prisão. O homem possui antecedentes policiais por ameaça e porte de drogas para consumo.