Homem invade hospital e agride mulher no bairro Retiro

Uma mulher, de 24 anos, ficou ferida na noite de domingo, por volta das 23h15min, após uma confusão com o seu companheiro, de 39 anos, no hospital do Retiro, na Avenida Jaraguá, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Policiais militares foram acionados para o hospital. No local, o casal entrou em um acordo e dispensou os agentes que iriam levá-los para a confecção de um boletim de ocorrência, na Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Após a guarnição deixar o hospital, cerca de cinco minutos depois, recebeu uma ligação de uma funcionária da unidade hospitalar informando que o homem teria invadido o hospital e agredido a mulher com um soco na cabeça.

Os policiais retornaram ao hospital, mas o homem já tinha deixado o local. Os agentes foram até a residência do suspeito que foi detido e levado para a Deam, junto com a mulher. O suspeito foi autuado na Lei Maria da Penha e permaneceu preso.