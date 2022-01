Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Chacrinha

Um homem, de 34 anos, foi agredido no quintal de sua casa no domingo, por um suspeito, de 37 anos, na Rua Aparecida, no bairro Chacrinha, em Valença.

Policiais militares foram acionados e encontraram a vítima caída no chão com um ferimento na cabeça e outro homem lavando a sangue na calçada. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital Escola, da cidade.

A vítima sofreu traumatismo craniano e está internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), em estado gravíssimo. O homem contou na delegacia que agrediu a vítima porque ela teria tentado furtar uma quantia em dinheiro. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.