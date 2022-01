Mulher é agredida com barra de ferro em viaduto de Volta Redonda

Uma mulher de 53 anos foi agredida com uma barra de ferro por um homem que estaria em situação de rua em Volta Redonda. O fato ocorreu no fim da tarde de domingo (23), quando a vítima, ao lado do marido, caminhava pelo viaduto Nossa Senhora das Graças, e seguia sentido Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

Ela registrou um boletim online relatando a agressão sofrida. Segundo a vítima, o agressor seguia sentido Aterrado e carregava diversos objetos aleatórios, como se fossem lixos, quando cruzou o caminho do casal. A mulher relatou que o homem pegou um destes itens que carregava – aparentemente uma barra de ferro – e a golpeou no peito.

De acordo com ela, o homem é negro, alto, e mexia com todos que passavam pelo viaduto. “Ele estava bastante exaltado e parecia estar sob efeito de drogas”, contou no registro. A mulher não sofreu ferimentos graves e disse que não deu entrada em nenhum hospital, mas alegou ter acordado com hematoma e dores na região da pancada. “Gostaria que isso fosse divulgado, como forma de alerta, para as pessoas tomarem cuidado ao andarem pelas ruas da cidade, principalmente no local do ocorrido”, pediu.

No momento desta publicação, não havia informações sobre suspeitos presos.