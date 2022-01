Policiais militares estavam em patrulhamento, no domingo por volta das 17h20min, quanto tiveram a atenção voltada para três suspeitos, um jovem de 18 e dois adolescentes, de 17 anos, que demonstraram nervosismo ao ver a presença da viatura policial na Rua Comendador Araújo Leite, no Centro de Valença (RJ).

Durante abordagem foi encontrado no bolso do jovem, de 18 anos, 27 sacolés contento pó branco (cocaína) e um sacolé contendo erva seca (maconha). Um dos adolescentes assumiu a propriedade do material.

Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Foi feito contatos com os pais/responsáveis dos adolescentes que compareceram na delegacia. O jovem foi preso e os adolescentes foram qualificados como envolvidos e vão responder por fato análogo ao tráfico de drogas.