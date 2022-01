Policiais civis da Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, comandados pelo delegado Dr. Edézio Ramos prenderam na tarde desta segunda-feira, uma mulher, de 44 anos, procurada pela Justiça, expedido pelo Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda, por tentativa de homicídio no bairro Conforto, em Volta Redonda.

A prisão ocorreu em uma casa da Rua Barão do Rio Branco, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Civil, a suspeita, ao lado do companheiro, e outra pessoa, tentou matar um homem, no dia 27 de junho do ano passado, na Rua 227, no bairro Conforto. Segundo o delegado, o crime teve como motivação, a guerra declarada entre as facções criminosas, pelo domínio do território e a venda de drogas. A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.