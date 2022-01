Volta Redonda faz mutirão para troca de 2 mil lâmpadas

Equipes começam a trabalhar nesta segunda-feira em ação que vai se estender pela semana

A Prefeitura de Volta Redonda inicia nesta segunda-feira, dia 24, um mutirão para troca de 2 mil pontos de luz em vias públicas. O material foi comprado e já começou a chegar, mas o Governo Municipal já está encaminhando novas aquisições para atender toda a cidade.

Uma força-tarefa vai contar com pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), tanto do DEIP (Departamento de Iluminação Pública) quanto do serviço de poda.

“Temos expectativa até de conseguir atender mais que dois mil pontos ainda esta semana, mas trabalharemos com esta previsão”, destacou o diretor do DEIP, Edmar Borges.

O diretor afirmou ainda que o trabalho vai se estender durante toda a semana e deve entrar pelo sábado e domingo. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Volta Redonda já está em busca de organizar as finanças para compra de novas lâmpadas e reatores.

“Esses dois mil pontos vão ajudar muito a amenizar o problema, mas ainda não resolve tudo. O prefeito Antonio Francisco Neto está muito empenhado em conseguir mais lâmpadas e solucionar esse problema”, destacou Borges.

Neto ressaltou que o ano de 2021 foi importante para iniciar a reorganização financeira do município. Segundo ele, foi necessário cortar custos e buscar aumentar a arrecadação.

“Conseguimos colocar os salários em dia, recuperar a administração dos hospitais. Não foi um ano fácil, assim como 2022 também não será. No entanto, tenho certeza de que vamos avançar muito em nossa manutenção de uma forma geral. Queremos fazer mais pela iluminação, pelo asfalto, pela capina”, disse Neto.

