Agentes do 28º BPM prendem homem com drogas no bairro Paraíso

Policiais militares prenderam no início da tarde de segunda-feira, um homem, de 39 anos, suspeito de tráfico de drogas na Rua Isalino Gomes da Silva, no Condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Paraíso, em Barra Mansa (RJ).

Os agentes receberam informações sobre o tráfico de drogas e foram até o local. O suspeito ao ver a presença dos agentes tentou fugir e deixou cair uma bolsa. Ele foi preso em seguida pelos policiais militares.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feito o boletim de ocorrência. Foram apreendidos 43 pinos de cocaína e 11 trouxinhas de maconha.