Briga termina com três feridos em Itatiaia

Uma briga entre quatro jovens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas terminou com três baleados na noite de segunda-feira, na Rua Georgeta Marins Mota no bairro Vila Odete, em Resende. Segundo a Polícia Militar, um dos envolvidos na confusão foi preso no momento em que recebeu alta do hospital. Outro rapaz que participou da confusão está sendo procurado pela polícia.

Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Itatiaia. Depois foram transferidos para o Hospital de Emergência, em Resende. Dois suspeitos já haviam recebido alta e o outro continuava internado em observação. Ele não corre risco de vida. Dois suspeitos já foram ouvidos na delegacia e liberados em seguida.

Um jovem, de 20 anos, continua internado. Assim que receber alta será ouvido na Delegacia de Polícia, de Itatiaia.