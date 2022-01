Documento a ser enviado ao governo do estado foi protocolado nesta terça-feira, dia 25, na Alerj

Em mais um dia de trabalho na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) protocolou documento solicitando a reforma das instalações utilizadas pelo Detran-RJ na Ilha São João, em Volta Redonda. O parlamentar deu entrada no pedido, a ser encaminhado ao governador do Estado, Cláudio Castro, nesta terça-feira, dia 25.

“A construção é de 2008 e encontra-se bastante deteriorada. As instalações são voltadas para treinamento e avaliação de candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Volta Redonda e municípios vizinhos. O estado de conservação está dificultando o trabalho dos servidores e reduzindo a qualidade dos serviços prestados à população”, justificou Jari.

Nesta quarta-feira, dia 26, Jari retorna a Volta Redonda e segue com as agendas pelos municípios do Sul Fluminense. Na quinta-feira, dia 27, ele participa de debate na Câmara de Vereadores de Volta Redonda com tema “A Importância de Lula ser Candidato à Presidência da República”, às 18h.

Na sexta-feira, dia 28, o parlamentar leva o projeto “Deputado na sua Cidade” para Valença. A tenda do projeto ficará montada na Rua dos Mineiros, das 8h às 12h. E na próxima segunda-feira, dia 31, Jari vai conversar com moradores de Vassouras. O deputado e sua equipe estarão na Praça Barão de Campo Belo, também das 8h ao meio-dia.