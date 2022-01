Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) promove preparação de guardas municipais, policiais militares, civis e bombeiros

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), através do Departamento de Proteção Social Especial (Dpes), realizou na manhã desta segunda-feira (24), no auditório da secretaria, uma capacitação das forças de segurança que atuam em Volta Redonda. Participaram do treinamento agentes da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. O objetivo foi prepara-los sobre como proceder no atendimento à população em situação de rua, os direitos dessas pessoas e apresentá-los à rede de assistência do município.

A assistente social e coordenadora do Serviço Especializado em Abordagem Social da Smac, Joveline Batista Tomás, ressaltou que essa parceria é muito importante e servirá para adoção de novas estratégias de abordagem.

“A abordagem da segurança pública é diferente e acontece em outros momentos. Mas, caso eles venham a atender alguma pessoa em situação de rua, poderão direcionar para os nossos serviços, fazer contato conosco, pois saberão como o fluxo de atendimento acontece e quais os serviços ofertados na rede de assistência do município”, explicou Joveline.

Durante a abertura da capacitação, o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, destacou que a atividade servirá para o fortalecimento das ações intersetoriais no município e para divulgação dos serviços ofertados pela Política de Assistência Social.

“Começamos essa força-tarefa com a parceria de vocês na semana passada e tivemos bons resultados. Por isso, achamos importante que vocês conheçam como funciona a rede de atendimento de Volta Redonda, para que possamos avançar no atendimento a essas pessoas. Não vamos tirar ninguém à força das ruas, mas sim, oferecer ajuda. E temos condições para fazer isso” enfatizou Munir.

O secretário lembrou que Volta Redonda tem o maior equipamento social que uma cidade pode ter.

“Nossa rede de assistência conta com o Centro Pop, o Serviço de Abordagem, Abrigo Municipal Seu Nadim, a parceria com o abrigo SOS, além de oferecer passagem para que o migrante volte para a sua cidade de origem. Nosso objetivo é que, de acordo com o perfil de cada uma dessas pessoas, possamos ajuda-las a realmente sair das ruas”, afirmou.

Para o comandante interino da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Silvano de Paula, a capacitação vai ajudar muito os agentes durante a abordagem. “Sabemos que se trata de pessoas vulneráveis e que o tratamento tem de ser diferenciado”, frisou Silvano.

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, também falou sobre a importância do treinamento na execução do trabalho.

“O governo municipal entendeu a necessidade de capacitar os agentes de segurança que estão à frente da abordagem à população em situação de rua. Com isso, eles terão uma qualificação maior e farão o atendimento mais humanitário, podendo direcionar as necessidades e estreitar o contato com a Smac”, disse Luiz Henrique.

Fotos: Geraldo Gonçalves – Secom VR