GMVR acerta esquema de segurança para os jogos do Campeonato Carioca

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), sob a orientação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), elaborou um esquema de segurança para os jogos do Campeonato Carioca que acontecem nos próximos dias no Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba. A primeira partida será entre Volta Redonda e Vasco, nesta quarta-feira (26), às 19h. No sábado (29), às 18h, o Voltaço encara o Flamengo. E domingo (30), o Madureira enfrenta o Fluminense, às 18h.

No dia dos jogos, a Rua 558 será interditada a partir das 6h, para garantir a saída de emergência do estádio.

O comandante interino da GMVR, inspetor Silvano de Paula, informou que o efetivo da corporação estará direcionado para a ordenação do evento. Os agentes serão responsáveis pelo controle e fluidez do trânsito, combate ao estacionamento e ambulantes irregulares, além de garantir a segurança de todos.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o planejamento foi desenvolvido de forma conjunta e inteligente. “Estamos desenvolvendo um planejamento integrado, envolvendo todas as forças de segurança, de modo a garantir a fluidez do entorno do Estádio da Cidadania e a segurança do torcedor e o deslocamento da torcida”, afirmou.