A loja Barra Cor Tintas foi assaltada no fim da tarde desta terça-feira (25) no Centro de Volta Redonda. O estabelecimento fica na Avenida Getúlio Vargas. Um cliente que estava no estabelecimento também foi rendido pelo criminoso e teve a sua moto Honda RKG-2A15 roubada.

O proprietário do veículo abriu um boletim de ocorrência no início da noite na delegacia. Segundo o cliente, ele estacionou a moto em frente a loja e entrou no estabelecimento. Minutos depois entrou o criminoso, vestindo boné preto, casaco preto, calça jeans e máscara preta, anunciando o assalto.

A vítima contou que o bandido rendeu ele e outras duas pessoas que estavam dentro da loja, sacou a arma e encostou o revólver em seu corpo, pegando dinheiro do caixa e pedindo a chave da sua moto. O homem colocou a chave da moto e o capacete em cima do balcão, o ladrão pegou os pertences e deixou o local.

O prejuízo sofrido pelo estabelecimento ainda não foi informado. No momento desta publicação, nenhum suspeito havia sido preso. Informações sobre a moto do cliente devem ser passadas ao 190 da Polícia Militar.