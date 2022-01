Motocicleta é recuperada por policiais militares, em Resende

Policiais militares recuperaram, na noite da segunda-feira (24), uma motocicleta roubada no último dia 19, em Resende. Durante a apuração do caso, a PM prendeu um jovem de 26 anos, que estava com o veículo, com base no Estatuto do Desarmamento, pois na casa dele foi encontrada uma munição calibre 38.

A moto foi recuperada na Rua Krasnik, no bairro Campo Belo, para onde os agentes seguiram ao tomar conhecimento da localização de uma Honda Biz 125 roubada. Na casa do suspeito, o veículo não foi encontrada, mas na revista ele acharam a munição. Em seguida, o próprio rapaz levou os policiais onde a moto se encontrava, em poder de outro jovem, que não estava no endereço.

Os policiais verificaram que a placa da moto havia sido retirada e que o veículo tinha sido pintado de cor diferente da original. A confirmação de que se tratava da moto roubada foi feita na verificação do número do chassi. (Foto: Polícia Militar)