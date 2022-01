Policiais apreendem drogas no bairro Jaqueira

Policiais militares estavam em patrulhamento por volta das 8h40min, desta terça-feira, quando depararam com três suspeitos, de 41, 25 e 21 anos, todos moradores do Bairro Roma, em Volta Redonda, na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da linha de trem, no bairro Jaqueira, em Barra do Piraí.

Um Gol, vermelho com placa de Porto Real, chamou a atenção dos policiais. Foi solicitada a ordem de parar.

Durante fiscalização os agentes perceberam nervosismo do trio. Um dos suspeitos admitiu ter material entorpecente no interior do veículo. Todos foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado. As drogas estavam na porta ao lado do motorista.

Os três foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Depois de ouvidos os três foram liberados. As drogas foram apreendidas.