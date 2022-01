A questão foi levantada por moradores durante edição do ‘Deputado na sua Cidade’ no município nesta segunda, dia 24

O deputado estadual, Jari de Oliveira (PSB), retornou ao município de Porto Real após uma semana do encontro com o prefeito Alexandre Serfiotis e visita ao Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, para conversar com a população. Entre os temas abordados pelos moradores durante o período que a tenda esteve na cidade, um deles foi o pedido para ampliar a oferta de ensino profissionalizante no município.

Salete Nascimento, moradora do bairro Colinas, parabenizou Jari pelo projeto e disse que uma iniciativa de sucesso sempre nasce junto com a população e não dentro de um gabinete. “Aproveito a oportunidade para pedir ao deputado que pense numa forma de conseguir ampliar a oferta de cursos profissionalizantes para o município”, disse.

Jari afirmou que vai estudar a possibilidade de construir um projeto, talvez envolvendo o poder público e a iniciativa privada, para implantação de vagas de ensino profissionalizante no município. “Além disso, só tenho a agradecer a receptividade que tive em Porto Real, tanto pelo prefeito e pela diretoria do hospital municipal, na última segunda-feira, quanto hoje pela população”, falou.

As visitas aos municípios do Sul Fluminense e Médio Paraíba seguem nesta semana com o “Deputado na sua Cidade” em Valença. A tenda do projeto será montada na Rua dos Mineiros, na sexta-feira, dia 28, das 8h às 12h. Na segunda-feira, dia 31, Jari vai conversar com moradores de Vassouras. O deputado e sua equipe estarão na Praça Barão de Campo Belo, também das 8h ao meio-dia.