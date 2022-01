Projeto Horta Municipal prepara mudas para distribuição

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento SMDR, dentro do Projeto Horta Municipal, prepara 30 mil mudas que estão sendo produzidas para serem distribuídas em março, uma vez que, segundo explicou o técnico agrícola André Luiz Corrêa de Sá, é o mês propício para plantação, pois fevereiro é ainda de alta temperatura e prejudica o crescimento das plantas. Os interessados em adquirir mudas já podem fazer cadastro na secretaria que fica na Rua Júlia Graciani Marassi, S/nº, no Centro. “Para solicitar pela primeira vez a retirada das mudas, o morador deve fazer este cadastro e ter em mãos as cópias do: CPF, RG e comprovante de residência” – Destacou o Secretário de Agricultura, Andrinho, informando ainda que o horário de atendimento é de segunda a sexta de 7h às 11 e de 13h às 15:30h.

As mudas a serem distribuídas são de cebolinha, salsinha, alface lisa e crespa, alface roxo, couve manteiga, chicória, beterraba, tomate grande, repolho, coentro, brócolis, jiló, maracujá, pimenta malagueta e dedo de moça, almeirão, berinjela umbu e comprida, abóbora e mostarda. “O Projeto Horta Municipal tem o objetivo de incentivar a agricultura familiar que ajuda na saúde e na economia doméstica, além de servir como uma espécie de terapia na hora de cuidar da plantação” – Salientou o Secretário Andrinho.

O Prefeito Alexandre Serfiotis teceu elogios ao Projeto e disse considerar um excelente trabalho. “A agricultura familiar deve sempre ser estimulada, ainda mais na nossa cidade que tem uma vocação nata para a agricultura devido a grande fertilidade da terra. Quem tiver interesse em retirar mudas não deve perder tempo e já fazer o cadastro na secretaria” – concluiu o prefeito.