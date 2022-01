Volta Redonda garante esquema vacinal completo da população com doses da Pfizer

Estudos mostram que imunizante em três doses é capaz de neutralizar variante Ômicron. Vacinados até outubro devem receber aplicação nas unidades de saúde do município

Para garantir o esquema vacinal completo da população, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda está aplicando a vacina Pfizer em todas as doses de reforço. A medida ocorre conforme orientação do Ministério da Saúde e de acordo com o estoque disponível. Ou seja, independente da dose anterior, toda aplicação de reforço está sendo feita com a Pfizer.

Estudos divulgados pela Pfizer mostram que a vacina aplicada em três doses é capaz de neutralizar a variante Ômicron. Uma terceira dose do imunizante da farmacêutica americana aumenta os anticorpos em 25 vezes, em comparação com apenas duas doses.

Apesar da boa resposta imunológica, a vacina não impede a infecção pelo novo coronavírus, mas reduz os casos da forma grave da doença. Por isso, o ideal é que além da vacina, as pessoas mantenham as medidas de prevenção como o uso correto de máscaras e a higienização das mãos.

Aplicação de vacinas

Todos os acima de 18 anos que receberam a segunda dose até outubro do ano passado, já podem se vacinar em Volta Redonda. Os imunizantes estão sendo aplicados em todas as 46 unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Algumas possuem horário diferenciado: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude I, Santo Agostinho e Santa Cruz, que ficam abertas até às 18h. Outras cinco funcionam em horário estendido: Vila Mury, Volta Grande, São Geraldo e 249, até as 21h.

Durante os finais de semana, algumas unidades funcionam em esquema de plantão para aplicação das doses. A informação sobre quais locais estarão abertos são divulgados nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Volta Redonda: @prefeitura.vr (Instagram) e prefeituraVR (Facebook).