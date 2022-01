Carreta perde a direção e quase cai de barranco no Contorno, em VR

Uma carreta do tipo baú perdeu a direção e quase caiu de um barranco, no final da tarde desta quarta-feira (26), na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. A cabine chegou a ficar totalmente fora da estrada, enquanto a carreta permaneceu no acostamento.

O acidente ocorreu no trecho próximo ao acesso aos bairros Três Poços e Água Limpa, no sentido BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), com a pista molhada devido a uma pancada de chuva que atingiu a cidade à tarde. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local e levaram mãe e criança ao Hospital São João Batista. Segundo apurado pela reportagem, as duas foram direto para o pronto-socorro, mas não aguardaram atendimento e deixaram a unidade médica por conta própria.

O trânsito estava sendo feito em meia pista. (Foto: Adriano de Souza)