Previsão é que os agendamentos sejam reabertos na sexta para atendimento no fim de semana

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a central de testagem, na Ilha São João, está com todas as vagas preenchidas para esta quinta e sexta-feira, dias 27 e 28.

As vagas para o agendamento online foram retiradas do site até a abertura de novas vagas. A previsão, da secretaria de Saúde, é que as vagas sejam reabertas a partir desta sexta-feira, dia 28, para atendimento no fim de semana.

Lembrando que aos sábados e domingos, os testes são realizados exclusivamente na central de testagem, na Ilha São João. Durante os finais de semana, algumas unidades funcionam em esquema de plantão para aplicação das doses.

A informação sobre quais locais estarão abertos são divulgados nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Volta Redonda: @prefeitura.vr (Instagram) e prefeituraVR (Facebook).

O agendamento continua sendo feito pelo link http://encurtador.com.br/pzHJO entre 8h e 22h. Durante o cadastro é preciso informar um e-mail válido, para que a confirmação possa ser encaminhada à pessoa. Depois de finalizar o cadastro, a pessoa receberá a confirmação por e-mail, com o horário em que deve comparecer ao local. A resposta é o comprovante.