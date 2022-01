O Flamengo mandará todos os jogos do Campeonato Carioca no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No fim da tarde desta quinta-feira (27), o presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, entrou em contato com o governo, para consultar a chance com o Voltaço, e teve o aval concedido pela prefeitura.

Também nesta quinta-feira, o Voltaço iniciou as vendas dos ingressos para a partida contra o Flamengo, marcada para este sábado (29), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.

A venda física está sendo realizada nas bilheterias do setor Laranja do estádio Raulino de Oliveira, de 9h às 12h e das 13h às 17h, e na unidade do bairro Aterrado da Loteria do Meia-Meia. No dia do jogo, a venda de ingressos terá início às 9h, nas bilheterias do setor Laranja do Raulino de Oliveira. Já os portões do estádio serão abertos às 15h30.

Também haverá venda de ingressos na Gávea, nesta quinta e sexta-feira, de 9h às 17h. Já a venda online será através do site: https://www.tickethub.com.br/detalhe/23803 . As entradas para a arquibancada estão sendo vendidas a R$ 60 inteira (R$ 30 meia) e para a cadeira social a R$ 80 inteira (R$ 40).

Gratuidades

As gratuidades para o confronto entre Volta Redonda e Flamengo serão entregues somente na quinta-feira, dia 27, e na sexta-feira, dia 28, na bilheteria do setor Laranja do estádio Raulino de Oliveira, de 9h às 12h e de 13h às 17h. Não haverá distribuição no dia do jogo.

Destacando que as gratuidades são limitadas de acordo com a lei e, por isso, caso se esgotem no primeiro dia, não haverá distribuição na sexta-feira.

Protocolo de saúde

O Volta Redonda FC informou que na hora da compra dos ingressos, ou a retirada da gratuidade, será necessária a apresentação do cartão de vacinação com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Quem não tiver a comprovação das duas doses da vacina, terá que realizar um exame negativo de PCR em até 72h antes do jogo ou pesquisa de Antígeno 24h antes da partida, que deverão ser apresentados na entrada do estádio.

Reforçando que é obrigatório o uso de máscara na chegada e durante toda a partida.