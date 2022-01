Foco será nas motos e carros com som alto, moto sem placa e condutor sem capacete e sem habilitação

A “Operação VR em Ordem” foi retomada nesta quinta-feira, 27, após várias reuniões e planejamentos estratégicos realizados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Polícia Militar (PMRJ) e Polícia Civil de Volta Redonda. O objetivo é sanar as irregularidades apontadas por denúncias da população, através de fiscalizações.

A retomada do projeto, desta vez, conta com o reforço integrado das forças de segurança e vai atuar por tempo indeterminado. As ações serão realizadas em todos os centros comerciais e pontos noturnos do município, que são alvos de muitas reclamações, além de locais considerados críticos pelas forças de segurança.

“Pretendemos melhorar o ordenamento da cidade e contamos com as parcerias de outras secretarias do município e com as forças de segurança, através do projeto ‘VR em Ordem’”, explicou o secretário Municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luis Henrique Monteiro Barbosa.

O comandante interino da GMVR, inspetor Silvano de Paula, informou sobre a importância das denúncias: “a participação da população na segurança pública é fundamental para alcançarmos o sucesso das fiscalizações. O contato pode ser feito através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), além da Ouvidoria, pelo telefone (24) 3339-9151 e e-mail: ouvidoriagmvr@voltaredonda.rj.gov.br”, disse.

O secretário Luiz Henrique explicou que “serão verificados todos os veículos que apresentarem esse tipo de irregularidade e que causam muitos incômodos aos moradores de Volta Redonda. Ficou decidido que as operações só terão fim quando forem resgatadas a tranquilidade e a paz da cidade”, afirmou. O projeto VR em Ordem foi criado em 2011 pelo secretário da SEMOP, na época comandante da GMVR.

Para complementar as ações contra o barulho abusivo, está sendo planejada uma campanha de conscientização, que deve ser lançada em março, com a participação das entidades ligadas ao comércio.

“Tenho certeza que, daqui a algumas semanas, o resultado dessas fiscalizações nas ruas será a diminuição do som abusivo e da moto barulhenta. Mas temos que pensar de forma consciente, por isso a importância dessa campanha”, declarou o secretário Luiz Henrique. Fotos cedidas pela SEMOP. Secom/PMVR