Uma pistola calibre 9 milímetros com ‘kit rajada’ foi apreendida na tarde desta quinta-feira (27) em Volta Redonda. A arma estava em um imóvel na Rua Barão de Mauá, no bairro Jardim Belmonte, onde também foram encontrados dois suspeitos, que foram conduzidos para a delegacia. O ‘kit rajada’ é um acessório que transforma pistolas em armas automáticas.

A ação foi realizada por agentes do Serviço Reservado do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar). Além da arma, os policiais encontraram também um colete a prova de balas, um rádio transmissor e uma quantidade ainda não informada de drogas. A ocorrência estava sendo apresentada na delegacia no momento desta publicação. Foto: Polícia Militar