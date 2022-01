Nesta semana, foram distribuídos folhetos educativos no Aterrado e na Avenida Amaral Peixoto, no Centro

Pessoas com deficiência e idosos têm, por lei, direito a vagas preferenciais em áreas públicas, comerciais e espaços de lazer. As vagas existem, mas são comuns as situações de desrespeito. Para evitar esta situação, a Secretaria da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda lançou nesta quarta-feira, 26, uma campanha de conscientização para que motoristas respeitem as vagas exclusivas demarcadas nos principais centros comerciais do município.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, o pastor Washington Uchoa, participou da panfletagem, junto com duas pessoas da equipe da secretaria. “É uma campanha educativa. Distribuímos folhetos com orientações do tipo ‘essa vaga não é sua nem por um minuto’, que reforça o direito das pessoas com deficiência, e também os idosos, a estacionarem nas vagas reservadas pela legislação de trânsito”, falou.

Nesta quarta, a campanha foi realizada no Aterrado e na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. “Durante a caminhada, verificamos que algumas vagas precisam de manutenção na pintura para facilitar a identificação. O assunto estará na pauta de reunião com o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Paulo Barenco”, avisou o pastor Washington, lembrando que na próxima semana a programação inclui os centros comerciais dos bairros Retiro e Vila Santa Cecília.

Mais um sinal de trânsito sonoro

A reunião na STMU também vai discutir a implantação de mais um sinal de trânsito sonoro em Volta Redonda. Desde dezembro do ano passado, o município já conta com um semáforo do tipo. O equipamento dá autonomia e segurança para deficientes visuais trafegarem.

O primeiro semáforo está na travessia de pedestres em frente à Ilha São João, que ganhou um dispositivo sonoro que ajuda as pessoas cegas a atravessarem a pista. E o próximo equipamento deve ser instalado na Vila Santa Cecília.

A ferramenta funciona por meio de uma caixinha instalada no poste, ao lado da faixa de pedestres. Ela traz também instruções em braile. Ao acionar o botão, o pedestre precisa aguardar o início do bip sonoro que sinaliza quando o semáforo está aberto. Assim, ele poderá iniciar a travessia com segurança.

Fotos de divulgação.