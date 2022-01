Início será na próxima segunda, 31; oficinas de inclusão produtiva, do ‘Qualificar a Vida’ e ‘Novos Horizontes’ também estão disponíveis

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), está com inscrições abertas para o Programa de Inclusão Digital. O curso de Informática Básica será ministrado de graça em 28 CRAS (Centros de Referência à Assistência Social) e no Centro de Convivência do Aero Clube a partir da próxima segunda-feira, dia 31. Os interessados devem procurar a unidade do CRAS mais próxima de casa. As vagas são limitadas.

As aulas acontecem uma vez por semana. Às segundas-feiras, os CRAS do Água Limpa, Belo Horizonte, Vila Rica, Ilha Parque, Voldac e Rústico vão receber o curso. Na terça, aulas são nas unidades Vila Americana, Vale Verde, Siderópolis, Volta Grande, Açude e São Carlos; na quarta, nos CRAS Santa Cruz, Mariana Torres, São Luiz, São Sebastião, Siderlândia e Centro de Convivência do Aero Clube.

Na quinta-feira, as unidades dos bairros Monte Castelo, Padre Josimo, Três Poços, Nova Primavera, Retiro e Jardim Ponte Alta sediam o curso de Informática Básica. Na sexta-feira, é a vez das unidades do Dom Bosco, Vila Brasília, São Cristóvão, Caieiras e Santo Agostinho. O Curso de Inclusão Digital tem duração de quatro meses.

A Smac também já retomou as atividades das Oficinas de Inclusão Produtiva, do Projeto Qualificar a Vida, em parceira do Instituto de Cultura Técnica (ICT), e do Projeto Novos Horizontes. Os cursos, realizados nos CRAS e no Centro de Inclusão Produtiva (CIP), certificaram 1.249 pessoas no ano passado.

As oficinas de inclusão produtiva disponíveis são: Artesanato Criativo; Barbeiro; Estética Corporal; Manicure e Design de Unhas; Artes em Vidros e Lembranças; Customização e Bordados; Corte e Costura; Artes com Reciclado; Trancista; Artes com Feltro ou Crochê; Cabeleireiro; Garçom; Culinária – panificação e confeitaria, doces e salgados artesanais.

Os cursos em parceria com o ICT (Instituto de Cultura Técnica) são: Administrativo e RH, no CRAS Açude (segunda e quarta) e CRAS Vila Brasília (terça e quinta); Elétrica Residencial, no CRAS Vila Americana (segunda e quarta) e CRAS Três Poços (terça e quinta); Bombeiro Hidráulico, no CRAS Volta Grande (terça e quinta); Recepcionista e Atendimento ao Cliente, no CRAS Água Limpa (segunda e quarta); e Cuidador de Idosos, no CRAS Vila Rica (segunda e quarta) e CRAS Retiro (terça e quinta).

Projeto Novos Horizontes acontece na sede da Secretaria Municipal de Política para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) às segundas e quartas-feiras; no CRAS Mariana Torres, nas terças; e Abrigo Sr. Nadim, às quintas-feiras.

