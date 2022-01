Academia da Vida Oscar Cardoso ainda tem inscrições abertas

Vagas são limitadas para o Curso Básico de Atualização com duração de dois anos

A Academia da Vida Oscar Cardoso comemora no mês de março, 20 anos de fundação. Está funcionando em salas cedidas pelo Cederj (Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro) – polo Volta Redonda, que funciona no Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), bairro Jardim Paraíba. As vagas para o Curso Básico de Atualização para a Melhor Idade (a partir de 60 anos) ainda estão abertas e são limitadas. A previsão é que as aulas presenciais retornem a partir do dia 3 de fevereiro.

O curso Básico de Atualização é gratuito, tem período de dois anos, com aulas na parte da manhã (das 8h às 11h30) e na parte da tarde (das 13h30 às 17h10). Com aulas de Português, Arte, Saúde, Mundo Contemporâneo e Informática, o curso é a porta principal de entrada para que o aluno possa mais tarde cursar outros cursos de extensão oferecidos na grade da Academia da Vida.

Idealizada pelo prefeito Antonio Francisco Neto, a Academia homenageia a memória do ex-assessor e amigo, o jornalista Oscar Cardoso. A sede principal no Estádio da Cidadania vai entrar em reforma para melhor atender aos alunos e, provisoriamente, foram cedidas cinco salas do Cederj à Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), responsável pela parte pedagógica e administrativa da Academia.

A diretora geral da Academia da Vida, a professora Márcia Regina da Silva Campos, que vai completar cinco anos na função, destaca a importância de trabalhar com a Melhor Idade.

“Estamos muito orgulhosos, porque a Academia da Vida Oscar Cardoso completa 20 anos em março deste ano. Um projeto de educação abraçado pela Fevre para as pessoas que tenham no mínimo 60 anos. É muito prazeroso conviver com pessoas experientes e que continuam com sede pelo saber”, destacou.

Ela lembrou que os estudantes do Curso Básico de Atualização terão posteriormente, acesso aos diversos cursos de extensão, citando Arte II, Bem-Viver, Coral, Dança, Diversidade Cultural, Exercício e Movimento, Meio Ambiente, Mente Ativa, Mundo Contemporâneo, Informática e Teatro, entre outros. Todos esses cursos tem um ano de duração.

“Oferecemos cursos que alcançam as pessoas em diferentes níveis de escolaridade. O nosso lema é ‘conhecimento gera transformação’. Somos testemunhas disso o tempo todo. Todos os nossos cursos são pensados, planejados e desenvolvidos objetivando a pessoa idosa. O aluno da Academia estuda pelo prazer de aprender, e não porque será avaliado ou receberá notas pelo que aprendeu. O aprendizado aqui é sinônimo de falar, ouvir, discutir, opinar, participar, rir, brincar. Nesse ambiente agradável é mais fácil de ser feliz”, ressaltou a diretora.

Márcia Regina concluiu que será um prazer receber novos alunos nas poucas vagas que ainda estão abertas. Neste novo ambiente com salas menores, a capacidade total é de atender ao todo cerca de 250 alunos com salas para 10 a 12 alunos. Mais informações podem ser obtidas na secretaria da escola, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. O telefone de contato é (24) 3339-9679.