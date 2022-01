Um ciclista morreu em um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em frente à fábrica da Michelln, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima colidiu com uma carreta, caindo embaixo das rodas. De acordo com a PRF, o motorista da carreta permaneceu no local, aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil.

O trânsito no local apresentava pequena lentidão fluía pela fluindo pela faixa da esquerda. (Foto: PRF)